Главе Донецкого облсовета дали 90% надбавку к зарплате

Председателю Донецкого областного совета Андрею ШИШАЦКОМУ установлена надбавка к заработной плате в размере 90%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла вчера сессия Донецкого областного совета VI созыва.

Решение о повышении зарплаты главе облсовета на 90%, а его заместителям – на 80% было принято с формулировкой «за особый характер работы и интенсивность труда».

На пресс-конференции после сессии А.ШИШАЦКИЙ сказал, что теперь его зарплата будет составлять около 14 тыс. грн. до выплаты налогов, из которых он по-прежнему намерен перечислять благотворительную помощь в размере около 4,5 тыс. грн. Дому малютки в Макеевке.

Он отметил, что это «не очень большая зарплата» для руководителя такого ранга, и пояснил, что означает «интенсивность труда» в его случае.

«Интенсивность – то, что, в принципе, рабочий день длится, наверное, где-то порядка в среднем 12 часов, что работа в субботу обычно всегда остается», - сказал А.ШИШАЦКИЙ, уточнив, что его рабочий день связан с переключениями на постоянное разноплановое общение и с депутатами, и с гражданами.

«А в принципе, на сегодняшний день для руководителя такого уровня с такими полномочиями зарплата эта не очень большая, поверьте, относительно того же бизнеса», - сказал глава облсовета.