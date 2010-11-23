Добкин не нашел источник слухов о себе, и понял, что популярен

Глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН опровергает слухи о его возможном назначении на должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько правдивы публикации в СМИ о его возможном переходе на работу в правительство.

По словам М.ДОБКИНА, все это - «абсолютные слухи», и он затрудняется сказать, кому это выгодно и кто запустил такую «утку».

«Я пытался понять, кто эти слухи генерирует. Дело в том, что я не нашел ни одну заинтересованную личность, которая бы получила какую-то пользу, распространив эти слухи. Наверное, в силу определенных обстоятельств, я имею чуть-чуть большую популярность, чем мои другие коллеги, поэтому все, что со мной связано, вызывает интерес, а кадровые вопросы они в принципе всегда интересны. Вот, наверное, кто-то такую «утку» и запустил», - сказал М.ДОБКИН.

На вопрос, согласился ли бы он возглавить Министерство ЖКХ, если бы такое предложение поступило, М.ДОБКИН ответил: «В мои планы никогда это не входило. Я об этом не думал. Это первое. Второе, если бы у меня был разговор с Президентом, и он бы видел меня на каком-то другом месте, то я в этом плане солдат. Я бы работал там, где меня хотел бы видеть Президент. Сегодня я работаю главой Харьковской областной государственной администрации, и точка».