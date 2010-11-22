Колонна с Майдана двинулась к Администрации Президента
19:35, 22 ноября 2010Политика
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Другие остаются на Крещатике
Группы предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве, колонной отправились на Банковую, к Администрации Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, остальные остаются на Майдане Незалежности.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию утром на Майдане Незалежности, после чего пошли к Администрации Президента с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.
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