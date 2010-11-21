Тимошенко: считаю, что убийство Гонгадзе заказали Кучма и Литвин

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ скрывает причастность бывшего Президента Леонида КУЧМЫ и действующего председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО со ссылкой на интервью изданию Kyiv Post, в интернет-версии которого этого фрагмента нет.

В частности, она сказала: "Если хотите мое личное мнение как гражданина, то я считаю, что убийство Гонгадзе заказали КУЧМА и ЛИТВИН. А Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня делает все возможное, чтобы скрыть это и защитить их. Они из одной команды".

Свою позицию Ю.ТИМОШЕНКО аргументировала показаниями «бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который больше года назад был взят под стражу по подозрению в непосредственном совершении убийства, наличием аудиозаписей, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ перед убийством Георгия Гонгадзе, на которых высокопоставленные члены Администрации обсуждают необходимость заставить непокорного журналиста замолчать, разными отчетами из прокуратуры за последние десять лет, а также наличием записки, якобы оставленной покойным министром МВД Юрием Кравченко, который в 2005 году был убит двумя пулевыми ранениями в голову», говорится в сообщении.

«Основываясь на всех этих фактах и документах, общество пришло к убеждению, что убийство было заказано КУЧМОЙ и ЛИТВИНЫМ. Как гражданин Украины я не изменила своего мнения. Но я не генеральный прокурор и не могу проводить расследования или предъявлять обвинения", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.