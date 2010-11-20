Человек Тимошенко зарегистрирован мэром Запорожья

Запорожский горизбирком 19 ноября зарегистрировал мэром Запорожья Александра СИНА - кандидата на пост городского головы от "Батьківщини", который 31 октября неожиданно для многих получил большую поддержку запорожцев, чем его основной соперник - секретарь Запорожского горсовет и и.о. мэра Запорожья Владимир КАЛЬЦЕВ, выдвигавшийся на пост мэра Партией регионов.

Как сообщил УНИАН член запорожского горизбиркома Владимир ГОЛИЩЕВ, "19 ноября состоялось заседание горизбиркома в ходе которого А.СИН был зарегистрирован мэром г. Запорожья".

По словам В.ГОЛИЩЕВА, в пятницу горизбирком также зарегистрировал Владимира КАЛЬЦЕВА депутатом Запорожского городского совета.

Подавляющее большинство остальных победителей выборов в Запорожье: 62 из 90 потенциальных депутатов пока остаются не зарегистрированными.

"На сегодняшний день запорожский горизбирком зарегистрировал только 28 депутатов из 90: всех, кто подал необходимые для регистрации документы. Остальные 62 пока в избирком для регистрации просто не обращались", - сообщил В.ГОЛИЩЕВ.

При этом он отметил, что в соответствии с действующим законодательством победители избирательной гонки обязаны подать документы для регистрации в качестве депутатов в течение 20 дней после официальной публикации результатов выборов: в Запорожье, где результаты были опубликованы 10 ноября - до 30 ноября.

В случае неподачи необходимых документов без уважительной причины, избирком обязан признать не подавшего документы на регистрацию отказавшимся и признать победителем следующего в списке либо назначить дату повторных выборов (если речь идет о победителе по одномандатному округу).

В "Батьківщині" действия большинства новоизбранных депутатов Запорожского горсовета трактуют, как намеренное затягивание процесса регистрации со стороны представителей ПР.

"Эта неторопливость - фактически саботаж, который не позволяет провести сессию, и дать официальный старт работе новому городскому голове - кандидату от "Батьківщини" Александру СИНУ", - заявил Александр РОЩИН, являющийся доверенным лицом А.СИНА.