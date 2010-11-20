Американские СМИ: Украина для Путина - как заноза в пятке

Премьер-министр России Владимир Путин уже создал одно милицейское государство и стремится получить большой куш - Украину, пишет "The Washington Times".

По словам автора статьи, президента Института Эдмунда Берка, Джеффри Кунер, Путин прекрасно осознает, что его имперские амбиции будут удовлетворены только при условии порабощения Украины. Кроме того, граничащая с РФ демократическая Украина, для российского премьера - как заноза в пятке.

После прихода к власти действующего президента Украины Виктора Януковича, страна постепенно превращается в российскую колонию.

"Вашингтону самое время задуматься над происходящим, ведь Украина - это восточный оплот Запада, она является стратегическим бастионом против российского экспансионизма. Украина - это не "Малороссия", а страна со своим собственным законом. Америка не может смотреть на это сквозь пальцы. Мы должны отвергнуть медведя, и потребовать от Путина, чтобы он держал свои жадные лапы подальше от Украины ", - пишет автор.

Напомним, ранее депутат Европарламента от Венгрии Дьердь Шепфлин высказал мнение, что украинский президент Виктор Янукович является лучшим учеником Владимира Путина, во всем подражая ему.

ТСН