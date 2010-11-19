Ефремов: Ахметов никогда не обращался к депутатам ВР

Президент компании СКМ, народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ ни разу не обращался к парламентариям с вопросами, касающимися его бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ в Донецке во Дворце спорта «Дружба», где проходит грандиозное шоу в честь 10-летия компании СКМ.

«Мне очень часто журналисты в парламенте задают вопросы: вы, наверное, получаете какие-то подарки, получаете команды от Рината Леонидовича по поводу ведения его бизнеса. Я хотел бы… отметить честно: то, что было за последние годы, – ни разу ни по одному вопросу Ринат Леонидович АХМЕТОВ не обращался к нам по поводу своего бизнеса», – сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом народный депутат добавил: «Если и были какие-то обращения, либо системные документы, которые готовились, то они способствовали развитию экономики всего государства и отстаивали интересы всего бизнеса. И это – правда, и за это – спасибо».