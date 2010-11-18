В Черкассах депутаты не смогли провести последнюю сессию горсовета V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не проголосовали за повестку дня сессии, и таким образом в течение двух часов не смогли начать заседания.

Для утверждения повестки дня последнего пленарного заседания им не хватило 7 голосов. После неудачного голосования депутаты разошлись.

В повестке дня насчитывалось свыше 150 вопросов, среди которых большая часть – земельные.

За утверждение повестки дня не голосовала часть депутатов из фракции Партии регионов и ВО "Батькивщина".