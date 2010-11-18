В Черкассах депутаты не смогли провести последнюю сессию
16:39, 18 ноября 2010Политика
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В повестке дня были земельные вопросы
В Черкассах депутаты не смогли провести последнюю сессию горсовета V созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не проголосовали за повестку дня сессии, и таким образом в течение двух часов не смогли начать заседания.
Для утверждения повестки дня последнего пленарного заседания им не хватило 7 голосов. После неудачного голосования депутаты разошлись.
В повестке дня насчитывалось свыше 150 вопросов, среди которых большая часть – земельные.
За утверждение повестки дня не голосовала часть депутатов из фракции Партии регионов и ВО "Батькивщина".
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