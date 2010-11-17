Делегация Партии Регионов два дня консультировалась в Москве

«Единая Россия» и Партия регионов намерены в кратчайшие сроки выработать отдельный план двустороннего развития межпартийных отношений на 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единой России», по итогам двухдневных рабочих консультации между партией «Единая Россия» и Партией регионов.

Отмечается, что украинская делегация во главе с заместителем председателя партии Леонидом КОЖАРОЙ встретилась с заместителем секретаря президиума генерального совета «Единой России» Константином КОСАЧЕВЫМ, секретарем президиума генсовета Сергеем НЕВЕРОВЫМ.

В беседе с К.КОСАЧЕВЫМ акцент был сделан, в основном, на возможности межпартийного взаимодействия по согласованию подходов и выработке совместных позиций, касающихся различных внешнеполитических «досье», когда подобной практики требуют интересы двух стран. Особенно востребована такая работа может быть, например, при обсуждении тех или иных проблем в Парламентской Ассамблее Совете Европы, иных общеевропейских и международных структурах, отметили в пресс-службе.

«Наши межпартийные связи родились не сейчас, первые контакты между партиями были установлены еще в 2003 году. Могу уверенно заявить, что сегодня это зрелые отношения, наполненные конкретным содержанием. Ясно, что теперь, когда Партия регионов более не в оппозиции, эти отношения станут более насыщенными и продуктивными», - отметил К.КОСАЧЕВ.

В свою очередь, Л.КОЖАРА сообщил о нынешней политической ситуации в Украине, о процессах, происходящих в обществе.

«Я недавно стал заместителем председателя партии по международным делам и, понятно, меня весьма заботит внешнеполитическая сторона дела. Вдобавок, я бывший Посол. В рамках партии мы создали новый департамент по зарубежным и межпартийным связям, ставим работу на новый, системный уровень. Первый зарубежный визит в этом качестве – в Вашу страну, на встречу с «Единой Россией», - заявил он.

В тоже время, С.НЕВЕРОВ предложил конкретную повестку для дальнейшей совместной работы. Это обсуждение и обмен опытом в области партийного строительства, организации работы партии, проведении выборов различных уровней, работа с электоратом.

Отмечается, что большой интерес украинских партнеров вызвал существующий в партии «Единая Россия» институт сторонников, опыт работы партийных фракций в регионах, законодательная деятельность в целом. Вообще региональной партийной работе было уделено много внимания на встречах.

«Для нас ваш опыт очень важен. Ведь сегодня Партия регионов «завоевывает» все больше украинских областей и городов, и даже там, где раньше наши позиции нельзя было назвать сильными и устойчивыми», - подчеркнул Л.КОЖАРА.

В завершение было принято решение о необходимости в кратчайшие сроки выработать отдельный план двустороннего развития межпартийных отношений на 2011 год с выходом на подписание соответствующего Протокола о взаимодействии.

С.НЕВЕРОВ получил приглашение посетить с визитом Украину в краткосрочной перспективе.