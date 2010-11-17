Балога рассказал, какое задание получил от Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед новоназначенным министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ задачу довести работу МЧС до современных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Я виделся с Президентом. Задачу поставил довести до современных условий работу министерства и выполнять лозунг, который есть - «Предотвратить. Спасти. Помочь». И больше никаких функций», - сказал В.БАЛОГА.