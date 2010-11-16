"Регионалы" не против, чтобы предприниматели стояли под ВР

Столичная милиция не намерена применять какое-либо воздействие, в том числе и физическое, на участников акции протеста возле Верховной Рады, если они не будут нарушать правопорядок.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, отметив при этом, что в соответствии с положениями Конституции каждый гражданин имеет право на проведение мирных массовых акций.

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ, который вышел к участникам акции, заверил со своей стороны, что никаких незаконных воздействий со стороны представителей милиции к пикетчикам не будет применено.

Также он опроверг слухи, что якобы Печерский районный суд Киева признал мирную акцию протеста незаконной. Как отметил в своем выступлении перед митингующими народный депутат, ему ничего не известно о таком решении.

Столичная милиция также не получала никакого решения суда о задержании организаторов пикета под Верховной Радой и указания о силовой ликвидации палаточного городка. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, комментируя сообщение отдельных СМИ.