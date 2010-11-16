Предприниматели перекрыли трассу Киев-Чоп - их вызывают в милицию

Сегодня более тысячи предпринимателей Стрыйского района Львовской области в 12.00 вышли на международную трассу Киев-Чоп и живой цепочкой перекрыли автомобильное движение, протестуя против принятия Налогового кодекса.

Об этом сообщил УНИАН координатор Комитета защиты предпринимателей Львовской области Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, акция протеста проводилась на отрезке трассы, которая проходит через Стрый, и продолжалась до 15.00. Во время акции среди предпринимателей проводился сбор подписей по инициации референдума по выражению недоверия Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

По данным организаторов, собрано уже более тысячи подписей предпринимателей Стрыйского района, сбор подписей продлится во всех районах области и будет передан в Верховную Раду Украины.

Также Е.ШАПОВАЛЕНКО сообщил, что участников акции, которые перекрывали международную трассу, сегодня вызывают на в Стрыйский горотдел милиции.

На данное время движение на автотрассе Киев-Чоп возобновлено.