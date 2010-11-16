Грымчак не хочет, чтобы Стогния сажали в тюрьму

Народный депутат от НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК не намерен привлекать к уголовной ответственности за нападение на народного депутата главного советника министра внутренних дел Константина СТОГНИЯ.

Об этом Ю.ГРЫМЧАК заявил в эфире ТВі, комментируя свою драку с К.СТОГНИЕМ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму! Честно говоря, жалко - у него же тоже есть дети. Но я считаю, что он не должен работать в Министерстве внутренних дел», - убежден депутат. «Он должен быть наказан. Возможно, уволен с должности, возможно, должен получить какой-то условный срок, но наказан быть должен, поскольку действующий сотрудник МВД не должен, даже если его самыми страшными словами оскорбляют, распускать руки как в отношении граждан на улице, так и в отношении народных депутатов Украины», - добавил Ю.ГРЫМЧАК.

Вместе с тем, он отметил, что подобную ситуацию представить еще год назад было бы невозможно: «Давайте представим себе, что полковник милиции, руководитель райотдела, например, вышел и ударил депутата от Партии регионов. Что бы было? Здесь такой гвалт был бы, что происходит преследование оппозиции».