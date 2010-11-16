Предприниматели обещают стоять под Радой до вечера

Предприниматели намерены до вечера пикетировать Верховную Раду в знак протеста против принятия Налогового кодекса, поскольку депутаты решили до 22.00 рассматривать поправки к этому документу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение они приняли единогласно после того, как народный депутат Ксения ЛЯПИНА сообщила пикетирующим о таком решении парламентариев.

Также она проинформировала участников акции, что представители парламентского большинства уже в начале рассмотрения кодекса заслушивают содержание поправок, внесенных оппозицией, но не голосуют за них.

Как сообщал УНИАН, в акции протеста предпринимателей возле Верховной Рады принимают участие, по меньшей мере, 10 тыс. Человек.