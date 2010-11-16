ВР взялась за Налоговый кодекс и продлила свою работу до 22.00

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении проекта Налогового кодекса и в связи с этим продлила сегодняшнее пленарное заседание до 22.00.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 227 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно принятому решению, в заседании ВР перерыв будет с 14.00 до 16.00, а с 12.00 до 12.30 перерыва не будет.

В то же время парламент отказался дать разрешение на включение прямой трансляции заседания на площадь перед Верховной Радой, где сейчас проходит митинг протеста против принятия во втором чтении проекта Налогового кодекса.

За принятие такого решения проголосовал только 141 народный депутат из 416 зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали такое решение лишь фракция БЮТ и частично – НУ-НС. Фракции большинства не дали за это предложение ни одного голоса.

Верховная Рада приступила к рассмотрению поправок к проекту Налогового кодекса, и от Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики этот вопрос докладывает его председатель Виталий ХОМУТЫННИК.