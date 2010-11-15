Инфляция в Украине растет угрожающими темпами. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя данные Госкомстата за 10 месяцев 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, анализ динамики роста цен в октябре 2010 года, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, демонстрирует чрезмерно высокие темпы роста цен на продукты питания. Так, цены на картофель выросли на 61,9%, творог – 35,9%, молоко – 27,4%, масло – 40,6%, хлеб – 16,2%, овощи – 27,4%. «Инфляция в Украине растет угрожающими темпами. Правительство обещало низкие цены на природный газ. Однако, по сравнению с октябрем 2009 года, цены на этот энергоноситель выросли на 50%, потянув вверх цены на отопление, электроэнергию и некоторые потребительские товары, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР отметила, что, по официальным данным, цены на сахар в октябре снизились на 5,1%, на фрукты – на 4,5%. «Достаточно сравнить эти показатели с октябрем 2009 года, как станет ясно – цены на сахар возросли на 36,3%, на фрукты – на 11,7%. Больше всего поднялись цены на продукты питания и услуги ЖКХ – на 13% и 14% соответственно, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - В среднем потребительские цены за год по официальной статистике выросли на 10%, а это значит, что украинцы стали настолько же беднее. Дальнейшее раскручивание инфляции приведет к тому, что люди не смогут платить за коммунальные услуги, а наименее обеспеченные начнут голодать».

По мнению главы парламентского комитета, сохранение подобной тенденции – путь к тотальному обнищанию населения. «Лозунг «Украина для людей» выглядит сегодня издевательством над теми, кто ежедневно обнаруживает в магазинах все новые и новые недоступные для себя продукты питания. Высокие темпы реальной инфляции, которую видят все, кроме представителей власти создают колоссальный разрыв между богатыми и бедными. А самые добросовестные плательщики коммунальных услуг обнаруживают, что их пенсий едва хватает на оплату счетов», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, индекс потребительских цен вырос в октябре 2010 г. на 0,5% по отношению к сентябрю. Рост потребительских цен в годовом выражении составил 10,1%. Индекс цен производителей за месяц вырос на 2,4%, тогда как годовой рост цен производителей резко ускорился и достиг показателя 19,8%.

10 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал уверенность, что сегодня есть все основания ожидать, что инфляция по итогам 2010 года не превысит показатель 10%. Премьер подчеркнул, что рост инфляции в сентябре был вызван не монетарными причинами, а ажиотажным спросом на продукты питания, вызванным ростом цен на зерно. Он отметил, что благодаря мерам, принятым правительством, в октябре показатель инфляции снизился до 0,5%. «По итогам года инфляция не должна превышать 10%. То есть, впервые за последние годы, годовая инфляция будет в пределах однозначного числа», - сказал Н.АЗАРОВ.