На повторных выборах грубых нарушений не зафиксировано
20:39, 14 ноября 2010Политика
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На участках дежурили 1500 милиционеров
Грубых нарушений избирательного законодательства и общественного порядка во время повторного голосования на местных выборах, которые состоялись в воскресенье, 14 ноября, не зафиксировано.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
“По данным Оперативного штаба МВД Украины избирательный процесс при повторном голосовании на отдельных избирательных участках по выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей состоялся организовано и спокойно”, - говорится в сообщении.
Для охраны общественного порядка на 759 избирательных участках, которые работали сегодня, было привлечено свыше 1500 сотрудников органов внутренних дел.
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