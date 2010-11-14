На повторных выборах грубых нарушений не зафиксировано

Грубых нарушений избирательного законодательства и общественного порядка во время повторного голосования на местных выборах, которые состоялись в воскресенье, 14 ноября, не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

“По данным Оперативного штаба МВД Украины избирательный процесс при повторном голосовании на отдельных избирательных участках по выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей состоялся организовано и спокойно”, - говорится в сообщении.

Для охраны общественного порядка на 759 избирательных участках, которые работали сегодня, было привлечено свыше 1500 сотрудников органов внутренних дел.