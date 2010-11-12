В горсовете Севастополе будет создана коалиция

В новоизбранном Севастопольском городском совете будет создана коалиция Партии регионов, «Сильной Украины» и Народной партии, и она будет открыта для вхождения в неё других депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольской горгосадминистрации, депутат горсовета Валерий САРАТОВ.

«Коалиция будет создана, текст согласован, название её будет «Севастополь – сильный регион».

Подписание соглашения состоится 15 ноября в присутствии депутатов от Партии регионов, «Сильной Украины» и Народной партии», сказал В.САРАТОВ.

Как сказал лидер Севастопольской горорганизации Партии регионов В.САРАТОВ, также будет «предложено всем депутатам, которые хотят принять участие в работе коалиции, просто войти в неё. Никаких отдельных интересов у фракций от севастопольцев нет». По его словам, «мы избирались от севастопольцев, надо координировать работу, делать её максимально прозрачной, внедрять все демократические механизмы принятия решения, поэтому, я думаю, что коалиция не будет закрыта».

Как сообщал УНИАН, по итогам выборов в городском совете Севастополя от Партии регионов - 45 депутатов, от «Сильной Украины» - 4, от Народной партии - 3 депутата. Всего в горсовете будет 76 депутатов.