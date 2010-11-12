Президент присвоил Пшонке чин госсоветника юстиции

и ввел в состав СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил классный чин государственного советника юстиции Украины государственному советнику юстиции 1-го класса генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ. Соответствующий указ размещен на сайте Президента. Другим своим указом глава государства ввел В.ПШОНКУ в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины по согласию. При этом бывший генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО выведен из состава СНБОУ.

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