Медведько стал замом Богатыревой

Указ Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра МЕДВЕДЬКО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ размещен на сайте Президента. Как сообщал УНИАН, 3 ноября В.ЯНУКОВИЧ освободил А.МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора. Пятилетний конституционный срок полномочий генпрокурора А.МЕДВЕДЬКО завершился 4 ноября 2010 года.

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