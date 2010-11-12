Медведько стал замом Богатыревой
14:57, 12 ноября 2010Политика
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Указ Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра МЕДВЕДЬКО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ размещен на сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября В.ЯНУКОВИЧ освободил А.МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора. Пятилетний конституционный срок полномочий генпрокурора А.МЕДВЕДЬКО завершился 4 ноября 2010 года.
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