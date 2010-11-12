"Батьківщина" считает выборы в Ровно фарсом

Народный депутат Украины, председатель Ровенской областной организации ВО «Батьківщина» Юрий ПРОКОПЧУК считает результаты выборов в местные советы и органы местного самоуправления в области полностью сфальсифицированными.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Батьківщини».

По мнению народного депутата, «это абсолютный фарс со стороны Партии регионов. Потому что, во-первых, был задействован безумный админресурс, когда «выбивали» наших кандидатов в начале, потом тех, которые уже были зарегистрированы.

Например, ситуация с Николаем ЛЯХОВИЧЕМ, когда под любыми поводами, абсолютно надуманными, его хотели снять с предвыборной гонки, чтобы расчистить путь провластному кандидату. Когда это не помогало, печатали бюллетени с ошибками… Так было с Олегом ХОМИЧЕМ, который баллотировался в областной совет по одномандатному мажоритарному округу №40. Фактически эта «ошибка» и отобрала у него победу».

Ю.ПРОКОПЧУК также считает, что одной из главных причин незаслуженной победы на выборах представителей Партии регионов является наличие их большого представительства в избирательных комиссиях, что дало возможность подделывать результаты выборов и безосновательно проводить пересчет голосов на тех участках и округах, где сначала победили кандидаты от других партий.

Справка УНИАН. По предварительным итогам выборов в Ровенский облсовет, победу одержали представители Партии регионов, в активе которых 29 депутатов (всего в облсовете 80 депутатов). На втором месте представители ВО «Батьківщина», которых в новом облсовете будет 19. Однако областная избирательная комиссия решила провести повторные выборы в облсовет по двум избирательным округам, где представители ПР и «Батьківщини» набрали почти одинаковое количество голосов.