Янукович сменил луганского губернатора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ПРИСТЮКА председателем Луганской областной государственной администрации, уволив с этой должности Валерия ГОЛЕНКО.

Соответствующие указы №№ 1019/2010 и 1018/2010 обнародованы на сайте главы государства.

В указе № 1018/2010 отмечается, что В.ГОЛЕНКО уволен "в связи с переходом на другую работу".

До этого назначения В.ПРИСТЮК был председателем Луганского областного совета.

Как отмечает Украинская правда, ранее сообщалось о значительных нарушениях и фальсификациях допущенных в ходе проведения местных выборов на Луганщина. 6 ноября Луганский окружной административный суд по иску кандидата от КПУ Спиридона Килинкарова запретил обнародовать результаты выборов городского председателя Луганска.