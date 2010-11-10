Янукович дал орден николаевскому губернатору
15:25, 10 ноября 2010Политика
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"За значительный личный вклад..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил главу Николаевской областной государственной администрации Николая КРУГЛОВА орденом "За заслуги" 1-й степени.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Н.КРУГЛОВ награжден за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Николаевской области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
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