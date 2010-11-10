Янукович дал орден николаевскому губернатору

"За значительный личный вклад..."

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил главу Николаевской областной государственной администрации Николая КРУГЛОВА орденом "За заслуги" 1-й степени. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Н.КРУГЛОВ награжден за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Николаевской области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

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