"Батькивщина" прошла в райсоветы в Донецке

В Донецкий городской совет VI созыва, согласно результатам местных выборов, прошли депутаты от трех политических сил: Партии регионов, Коммунистической партии Украины и партии «Сильная Украина».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также рассказал, что в состав 9 районных советов г. Донецка вошли кандидаты и от других политических партий.

Так, кроме представителей Партии регионов, Коммунистической партии и «Сильной Украины» в Ворошиловский районный совет Донецка вошли кандидаты от «Фронта Змін» и «Батьківщини», в Петровский районный совет – от «Батьківщини», в Калининский район – от «Фронта Змін», в Пролетарский район – от «Батьківщини».

В остальные райсоветы (Ленинский, Буденновский, Киевский, Кировский и Куйбышевский) прошли кандидаты в депутаты только от ПР, КПУ и «Сильной Украины».