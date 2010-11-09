Гурвиц подал в суд на Одесский избирком

Сегодня кандидат на должность Одесского городского председателя Эдуард ГУРВИЦ подал в Окружной административный суд Одесской области иск о признании противоправными действий Одесской городской территориальной избирательной комиссии по установлению результатов выборов мэра Одессы.

Об этом УНИАН сообщил один из адвокатов кандидата в мэры Сергей ВАСИЛИШИН.

«Предметом иска является вопрос об отмене протокола городской избирательной комиссии. В наших исковых требованиях также указано о безусловном и обязательном повторном подсчете голосов», –сказал адвокат.

По его словам, основанием для подачи такого иска стали нарушения, зафиксированные «в ходе проведения голосования и во время подсчета голосов».

Отвечая на вопрос, почему так поздно подан иск в суд, юрист Руслан ЧЕРНОЛУЦКИЙ пояснил, что это «связано с затягиванием Одесской городской территориальной избирательной комиссией выдачи протокола с итогами голосования доверенному лицу кандидата на пост городского головы Эдуарда ГУРВИЦА».

«Документ был выдан только вечером 7 ноября», – отметил юрист. Он добавил, что считает такие действия комиссии неправомерными, «поскольку это создает определенную правовую коллизию». «В данном случае и доверенное лицо, и сам кандидат на должность городского головы не имели возможности обжаловать те или иные нарушения либо, наоборот, защитить свои законные права», – заявил Р.ЧЕРНОЛУЦКИЙ.

Комментируя эту ситуацию, председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО заявил, что он согласен с большинством заявлений Р.ЧЕРНОЛУЦКОГО. «Это еще один яркий образчик стиля работы Одесской городской территориальной избирательной комиссии - ее политического субъективизма... Полагаю, что такими действиями комиссия подрывает авторитет той политической силы, от которой непосредственно представлен председатель горизбиркома Александр АХМЕРОВ», - отметил А.БОЙКО.