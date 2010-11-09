Киевский БЮТ настаивает на перевыборах мэра столицы

БЮТ в Киевсовете настаивает на необходимости переизбрания мэра столицы и Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на председателя фракции Татьяну МЕЛИХОВУ, в БЮТ убеждены, что Верховная Рада, приняв обновленный Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве», проголосовала за бессмыслицы, которые вредят киевлянам. Потому БЮТ предлагает вместо внесения изменений в закон переизбрать мэра и Киевсовет.

«Верховная Рада пытается подкрасить изменения и придать им приличный вид, поскольку, принимая закон 7 сентября спешно, большинство парламента приняло документ, не вчитываясь в те глупости, за которые голосовало, а теперь вынуждено их исправлять», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

“Наилучшим решением проблем Киева является проведение выборов полновластного мэра, который должен избираться, а не назначаться. Также необходимо переизбрать Киевсовет, где большинство Партии регионов и ЧЕРНОВЕЦКОГО давно дискредитировало себя”, - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Она отметила, что по вопросу целесообразности существования или несуществования районных советов надо провести референдум.

В БЮТ отмечают, что правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" (о порядке создания райсоветов), которым народные депутаты должны будут принять нормы, неучтенные прошлым документом.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Верховная Рада предоставила территориальному обществу Киева и Киевскому городскому совету право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов. За принятие соответствующего Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", внесенного народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО, проголосовали 245 народных депутатов.

27 октября Кабинет министров одобрил изменения к Закону «О столице Украины – городе-герое Киеве».

«Речь идет о перерегистрации органов управления в районах города Киева, поскольку были сделаны с правовой точки зрения некорректные действия. Они были зарегистрированы под разным статусом», - сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ. Он отметил, что часть этих органов имела статус органов государственной власти, вторая часть - государственных органов и органов местного самоуправления. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в Киеве не было единой системы управления городом. «Потому это приводится в соответствие. Это все ликвидируется и по-новому регистрируется», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. Он уточнил, что эти органы будут зарегистрированы как органы государственной власти.