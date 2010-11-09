В милиции говорят, что Тягнибока и его людей не били

УМВД в Ивано-Франковской области опровергает информацию ВО "Свобода" о том, что милиционеры якобы избили несколько ее активистов.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

«9 ноября больше двух сотен граждан, в основном, активистов и сторонников ВО "Свобода", пытались толпой ворваться в здание Ивано-Франковской областной госадминистрации в то время, когда там работала областная территориальная избирательная комиссия, – говорится в сообщении. - Неизвестно, какую цель преследовали эти граждане, возглавляемые председателем ВО "Свобода" Олегом ТЯГНИБОКОМ, но такое "вхождение" в здание режимного объекта скорее напоминало своеобразный штурм. Видеокамеры средств массовой информации зафиксировали поврежденные входные двери и, собственно, все происходящее в холле на первом этаже админздания».

По мнению милиции, «если эти граждане надеялись спровоцировать неконтролированную ситуацию, то им такое никак не удалось».

«Усиленная работниками спецподразделения "Беркут" охрана не пропустила агрессивно настроенных людей и заставила их покинуть здание, - говорится в сообщении. - Милиционеры действовали исключительно в рамках своих полномочий, хотя действия и поведение "свободовцев" были далеки от толерантных. Об этом свидетельствует повреждение форменной одежды работников милиции, нецензурные выражения в их адрес, один из милиционеров доставлен в больницу».

УМВД в области опровергает информацию пресс-службы ВО "Свобода" о том, что милиционеры якобы избили нескольких активистов этой организации. «Если считать пострадавшим двое людей, которые первыми среди других бросились на штурм здания и натолкнулись на сотрудников "Беркута", то это никак не соотносится с надуманной версией ВО "Свобода". Отмечаем, что в распоряжении СМИ есть видеосьемка события, на которой четко видно, кто и как себя вел», говорится в сообщении.