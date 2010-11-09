Хорошковский предупредил, что критику Европарламента не воспримет

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что если в резолюции Европарламента по Украине останутся негативные упоминания о СБУ, он будет рассматривать это как спланированную акцию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что встречался с депутатами Европарламента, в том числе 8 ноября с членами делегации Европейской народной партии. “Мы обсуждали сложные вопросы”, - сказал он.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что после таких встреч у него создавалось впечатление, что негатив сменяется позитивом.

“Если такие вопросы (относительно вмешательства СБУ в политическую жизнь Украины – УНИАН), то буду рассматривать их как спланированные”, - сказал председатель СБУ.

В другом же случае, по его словам, он будет рассматривать резолюцию как сбалансированную и направленную на развитие отношений с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Европарламент планировал одобрить резолюцию по ситуации в Украине, выразив обеспокоенность ситуацией с состоянием свобод в Украине, а также вмешательством СБУ в политическую жизнь страны. Однако депутаты решили отложить рассмотрение резолюции на 11 ноября, чтобы одобрить ее уже после проведения местных выборов в Украине.

Сейчас проект резолюции стоит в повестке дня Европарламента, хотя украинские дипломатические источники сообщают о том, что, возможно, резолюция снова будет отложена – до проведения саммита Украина-ЕС, запланированного на 22 ноября.