В Киевской мэрии «потерялись» картины известного украинского художника

В Киевской мэрии «потерялись» четыре картины известного украинского художника Сергея ШИШКО. Средняя стоимость одной работы — 50 тысяч долларов, но может достигать и 100 тысяч долларов.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на Музей истории Киева и данные аукциона «Корнер».

По информации издания, «Музей истории Киева, в фондах которого хранились эти картины, передал 6 работ для украшения кабинетов команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - сразу после выборов 2006 года. Однако недавно, когда сотрудники Музея проводили инвентаризацию, их на месте не оказалось».

«Я сама пошла по кабинетам чиновников искать картины. На меня топали ногами, кричали, мол, как вы смеете врываться в кабинет. А что делать, если они перевешивали картины из кабинета в кабинет и нигде не фиксировали это! Но из шести ценных картин я обнаружила только две — в кабинетах Олеся ДОВГОГО, автора Хвостова. ДОВГИЙ их уже вернул музею. Остальные четыре известного художника Сергея ШИШКО я так и не нашла. Среди них картины «Мост через Днепр» и «На склонах Днепра», - рассказала главная хранительница Музея истории Киева Людмила СУРГАЙ.

Как пишет газета, несколько лет назад сама команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проверяла этот музей и обнаружила пропажу 111 полотен на общую сумму в несколько миллионов долларов. Тогда в этом обвиняли предыдущую власть в лице Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и сотрудников музея, которые не ведут нормальный учет своих экспонатов, сидя на чемоданах (у них уже несколько лет нет своего помещения). Правда, в стенах мэрии якобы затерялось лишь 8 картин все того же С.ШИШКО (остальные были в других госучреждениях или просто пропали). «Таким образом в КГГА пропало 12 дорогих работ С.ШИШКО», — уверяет Л.СУРГАЙ.

Проверка милиции показала, по словам начальника ЦОС МВД в Киеве Владимира ПОЛИЩУКА, что кражи в мэрии или музее не было. «Просто картины перевешивались с этажа на этаж, с одного отдела в другой, в результате - они затерялись», - сказал он. Из этих 111 картин 54 уже найдены. Небольшие картины оказались на дне одного из ящиков, прикрытые газетой.

Л.СУРГАЙ думает, что большинство картин могли затеряться при переезде: «Чтобы точно определить, сколько картин утеряно, нужно распаковать все ящики, которые в несколько этажей сложены в помещениях Украинского дома. Такой возможности нет, музей на чемоданах. Даже милицейской охраны нет! Картины могли затеряться из-за неразберихи с помещениями».

Среди пропаж — работы известных мастеров украинской живописи. Средняя стоимость одной картины — 30—50 тыс. долл.

Картины Сергея ШИШКО: «Вечер», «Лето», «Оттепель», «Осень», «Полый мост», «Днепр весной», «Мост Метро» «На склонах Днепра». Рыночная стоимость каждой в среднем 50 тыс. долл. (зависит от размера).

Картины Людмилы МОРОЗОВОЙ: «Богородица, Чудо. Радуйся и нам Украину храни», «Городок Ашафенбург», «Разрушенный Вюрцбург». Рыночная стоимость каждой в среднем 7 тыс. долл.

Картины Федора КОНОВАЛЮКА: «Шулявка. Софиевская Борщаговка», «Новый Ботанический сад. Выдубичи», «Вид на Оболонь, Вышгород, Куреневку», «Почтовая площадь». Рыночная стоимость каждой в среднем 20 тыс. долл.

Картины Григория СВЕТЛИЦКОГО: «Хата, освещенная солнцем», «Бышевское поместье Сахарова», «Женщина с собачкой». Рыночная стоимость каждой в среднем 20 тыс. долл., сообщает «Сегодня» со ссылкой на Музей истории Киева и данные аукциона «Корнер».

Нынешние сотрудники мэрии ситуацию не комментируют. «Откуда мы знаем про какие-то картины?!», — сказали газете в пресс-службе.