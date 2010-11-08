Украинская оппозиция способна лишь после боя саблей махать?

Ситуацию в Украине может исправить только решительный протест граждан против каких-либо ограничений конституционных прав.

Об этом УНИАН заявил Олег РЯБОКОНЬ – председатель одноименного гражданского движения, комментируя ход выборов в органы местного самоуправления.

По его словам, «заявления Народного руха Украины и других политических сил о том, что в Украине состоялись выборы без выбора, звучат, по меньшей мере, странно. Чего еще можно было ожидать после введения в действие нового закона о местных выборах?». По мнению О.РЯБОКОНЯ, еще летом было вполне понятно, что изменения в избирательное законодательство нацелены именно против демократии и тех партий, которые заявляют свою оппозиционность к действующей власти. Однако никто из оппозиционных лидеров не сделал серьезной попытки объединиться и поставить перед властью вопрос об улучшении избирательного процесса. В крайнем случае, оппозиционные силы должны были бы заявить о бойкоте выборов и непризнании их результатов.

«К сожалению, объединения не произошло. Наше Гражданское движение проводило акцию «Выборы без выбора» в начале сентября этого года. Тогда, несмотря на наши призывы, никто из оппозиционных политических сил не поддержал эту инициативу. Права украинцев никто не защитил. Политики как зачарованные побежали на “выборы без выбора” в надежде, что именно для них они не станут последними. А после выборов, когда стало понятно, что у них даже не было шансов, политические партии стали заявлять, что не признают результатов в разных регионах Украины», – отметил О.РЯБОКОНЬ.

Большинство избирателей вообще отказались от своего голоса на местных выборах, что привело к низкой явке. Эта апатия, по мнению О.РЯБОКОНЯ, опасна тем, что только народ может стать действенной оппозицией власти. Но с безразличным и аполитичным населением власть никогда не будет считаться.

«В этой ситуации бурные призывы «спасать демократию» выглядят, по меньшей мере, как несвоевременные и ненужные. Ведь, потеряв голову – по волосам не плачут. То, что происходит сейчас, подтверждает многолетнюю тенденцию: украинская оппозиция способна лишь махать саблей после боя вместо того, чтобы совместно работать ежедневно и правовыми методами предотвращать антидемократические действия оппонентов. Тогда можно было бы надеяться и на поддержку граждан, и на сохранение демократических принципов управления государством. Но уже долгое время большинство политиков думают лишь о собственных интересах и сохранении доступа к государственным ресурсам, обращаясь к людям только перед выборами и во время подсчета голосов», – считает О.РЯБОКОНЬ.

И все же он уверен, что выход из этой ситуации есть – это решительный протест граждан против каких-либо ограничений конституционных прав.

«Но изменения к лучшему будут только тогда, когда оппозиция возьмет на себя ответственность и извинится перед обществом за бессмысленное правление и коррупцию во времена, когда она была у власти», – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.