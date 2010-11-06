Избирком назвал избранного мэра Черкасс

Городским председателем Черкасс избран действующий мэр города Сергей ОДАРИЧ.

Результаты голосования на выборах мэра Черкасс городская ТИК объявила сегодня ночью, сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью Черкасского горисполкома Марина ВОЛОШЕНКО.

С.ОДАРИЧ (кандидат от Партии свободных демократов) – набрал наибольшее количество голосов избирателей - 31 тысячу 812.

Кандидат от “Батькивщины” Николай БУЛАТЕЦКИЙ получил поддержку 10 тысяч 632 избирателей, кандидат от Партии регионов Евгений ВЛИЗЛО – 10 тысяч 480.

Не поддержали ни одного из кандидатов – 4 тысячи 417 избирателей. Всего приняли участие в голосовании 89 тысяч 741 избиратель.

В то же время в Черкасский городской совет прошли 7 партий.

В частности, по 7 депутатских мандатов получили Партия свободных демократов, ВО «Батькивщина» и Партия регионов.

“Фронт Змін” будет иметь в этом горсовете 3 депутатов, “УДАР” – 2, Всеукраинская политическая партия Экология и Социальная защита – 2, Коммунистическая партия Украины – 2.

Результаты голосования в мажоритарных округах Черкасская городская ТИК официально еще не объявляла.