Прапорщик милиции выиграл выборы у генерал-майора

В Закарпатье на выборах сельского головы села Красное прапорщик милиции победил конкурента - генерал-майора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде сообщил начальник УМВД в Закарпатской области Виктор РУСИН.

По его словам, 69 сотрудников закарпатской милиции баллотировались во время этих выборов в советы разных уровней. В основном они баллотировались в депутаты сельских, поселковых и городских советов, а также на должность сельского головы.

Результат выборов такой: 4 сотрудника милиции стали сельскими головами, еще 35 стали депутатами поселковых и сельских советов. Это составляет 67% общего количества баллотировавшихся кандидатов.

«Таким образом, не политические силы, а люди дали оценку работе милиции. И это доказательство - доверие, потому что избирали людей”, - сказал он.

«В одном селе Закарпатья даже прапорщик милиции выиграл у генерал-майора. Это оценка деятельности милиции в Закарпатской области», - добавил В.РУСИН.