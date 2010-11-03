Янукович: когда Черномырдин был премьером, возникла проблема с газом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Виктор Черномырдин оставил светлый след на украинской земле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в интервью журналистам в Донецкой области, вспоминая об ушедшем из жизни В.Черномырдине.

«Мы поклонимся ему как человеку, который оставил хороший, светлый след на нашей украинской земле», - сказал глава государства

Президент подчеркнул, что В.Черномырдин был «большим другом Украины» и его личным другом.

В.ЯНУКОВИЧ вспомнил случай, когда В.Черномырдин в должности премьер-министра России помог Донецкому региону в решении вопроса газоснабжения.

«В трудные для Донбасса времена, когда он был премьер-министром России, у нас возникла проблема с газом – практически не было газа, не было давления. Я обратился к руководству России. Виктор Черномырдин дал команду – из резервных хранилищ из Уренгоя был открыт газ, который пошел со стороны Краснодарского края в Украину. В канун Нового года он нам тогда помог, и мы спасли таким образом нашу промышленность, наше жилье. Он очень нам помог», – сказал глава государства.

Говоря о пребывании В.Черномырдина в должности посла РФ в Украине, Президент добавил, что это был «очень взвешенный, опытный государственный деятель, политик».

«Он очень любил Украину. Светлая ему память», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Москве сегодня утром на 73-м году жизни умер бывший премьер-министр России, бывший Посол России в Украине Виктор Черномырдин.