Чечетов уже насчитал 300 голосов за креатуру Януковича

Заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ прогнозирует, что в Верховной Раде найдется около 300 голосов депутатов для поддержки кандидатуры Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЧЕЧЕТОВ заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Я думаю, что Верховная Рада не просто поддержит, а будет около 300 голосов», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ допустил, что профильный комитет ВР сегодня может рассмотреть соответствующий вопрос, а, возможно, этот кадровый вопрос будет сразу рассмотрен завтра в сессионном зале.

«Как только Президент внес это представление, это уже является исключительно процедурным вопросом, и назначение является вопросом нескольких дней», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, поддержка кандидатуры В.ПШОНКИ в сессионном зале должна быть большой, поскольку он не является сторонником ни одной из политических сил.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий, В.ЯНУКОВИЧ уволил Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора.