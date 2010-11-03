Правительство США: выборы в Украине не отвечали уровню открытости

Предварительные сообщения от наблюдателей за выборами указывают, что местные выборы в Украине 31 октября не отвечали уровню открытости и честности, установленному последними президентскими выборами, которые состоялись ранее в этом году. Об этом говорится в заявлении правительства США относительно местных выборов в Украине, переданном УНИАН Отделом прессы, образования и культуры посольства США.

Как отмечается в заявлении, «отечественные и международные миссии наблюдения, прежде всего те, которые организовывались уважаемой внепартийной украинской сетью ОПОРА, сообщили о многочисленных процедурных нарушениях в день выборов».

Правительство США отмечает, что «в то время, как наблюдатели признали улучшение точности списков избирателей по сравнению с президентской гонкой, они указали и на недостатки, такие как недостаточная подготовка членов избирательных комиссий, что способствовало процедурным нарушениям и организационным проблемам».

В заявлении подчеркивается, что «источником проблем в день голосования наблюдатели и международные эксперты называют закон Украины о выборах, принятый в июле. Некоторые осложнения, созданные новым законом, такие как невозможность участвования новых партий, были облегчены или устранены благодаря изменениям, принятым по требованию Президента ЯНУКОВИЧА в сентябре. Однако, другие аспекты законодательства и предвыборных правил и процедур становились на пути внесения определенных кандидатов в бюллетени для голосования, позволяли применение административного ресурса во время избирательной кампании, создавали дисбаланс в составе избирательных комиссий, осложняли процедуры регистрации и голосования».

Как отмечает правительство США, «Президент ЯНУКОВИЧ признал необходимость приведения избирательного законодательства в соответствие с международными стандартами, опираясь на процесс консультаций. Соединенные Штаты готовы помогать Украине с реформой избирательного кодекса».