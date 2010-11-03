У Партии регионов и "Свободы" больше возможностей диалога, чем кажется

Доцент политологии Киево-Могилянской академии Андреас Умланд отметил в разговоре с Deutsche Welle, что даже по предварительным результатам местных выборов можно заметить поляризацию политических настроений в Украине. Прежде всего, по его мнению, следует обратить внимание на то, что национал-демократические партии на западе Украины вытеснены ультра-националистами из ВО «Свобода».

Причин для усиления популярности ультра-националистов в Украине немецкий эксперт выделяет несколько.

«Это имеет отношение к мировому экономическому кризису, сильно задевшему Украину. Свою роль сыграли и конфликты, а затем и распад «оранжевого» лагеря. Частое присутствие активных деятелей «Свободы» в дискуссиях на центральных каналах телевидения принесло значительный вклад в успех партии на выборах.

Конечно, все эти факторы не сработали бы в условиях продолжения постоянного евроинтеграционного курса Украины, убежден Умланд. Однако со сменой власти в Украине такой курс заметно ослабился. То есть, как объясняет эксперт, европейская интеграция декларируется, однако активного воплощения деклараций нет. При этом поворот Украины в сторону Москвы, России, отказ от интеграции в НАТО, происходящие с начала президентства Януковича, создали плодотворную почву для популяризации ультра-националистических идей.

Несмотря на полярность взглядов Партии регионов и ВО «Свобода», у этих политических движений может быть даже больше возможностей для диалога, чем кажется на первый взгляд. «Много спекуляций сосредоточены вокруг того, что подъем «Свободы» не обошелся без тайной помощи Партии регионов. Прежде всего ради того, чтобы достичь еще большего раскола в «оранжевом» лагере», - говорит немецкий политолог.

Умланд указывает на то, что пока успех «Свободы» носит региональный характер. Однако при нынешних обстоятельствах у нее есть шансы войти в Верховную Раду. Если доверять экзит-полам, то сейчас в общеукраинском масштабе ВО «Свобода» набирает свыше 5 процентов.

«Проблема в том, что ВО «Свобода» не просто право-популистская, а правоэкстремистская политическая сила. Она входит в европейский альянс правоэкстремистских партий, вместе с французским «Национальным фронтом» Жан-Мари ле Пена, Британской национальной партией Ника Гриффина, партией "За правую Венгрию" («Йоббик»), - говорит Умланд.

Поэтому эксперт предупреждает, что присутствие ультра-националистов в Верховной Раде может повредить международному имиджу Украины.