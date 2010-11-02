Результаты выборов в Луцке и Волынской области

На Волыни в областной совет определилась тройка партий-лидеров по спискам: ВО «Батькивщина» - 23%, Партия регионов - 19% и ВО «Свобода» - около 6%. Однако такие данные только предварительные, поскольку проработаны бюллетени из районов и сел, а остаются еще города Луцк, Ковель, Нововолынск и Владимир-Волынский.

Об этом сообщили УНИАН в Волынском областном отделении Комитета избирателей Украины.

Как отметил председатель КИУ в области Юрий КРЕСАК, эта картина, вероятно, в окончательном варианте будет выглядеть иначе, поскольку в городах больше голосов наберет "Свобода" и меньше Партия регионов. Что же касается других, то предварительно "Наша Украина" - 4,6%, "Фронт Змін" набрал 4,3%.

В Луцке, согласно предварительным данным, в городской совет по спискам, попадают восемь политических сил. Больше всего голосов набрала «Батькивщина» (21,7%), «Свобода» (13,8%) и Партия регионов (7,5%). Кроме того, трёхпроцентный барьер пока преодолевают: «Фронт Змін» - 7,2%, «Наша Украина» - 6,7%, «За Украину» - 4,6%, «Сильная Украина» - 4,1% и Европейская партия Украины – 3,2%. Ни одну из политических сил не поддержали около 8% лучан.

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В Луцке на выборах городского председателя уверенно лидирует представитель «Сильной Украины» Николай РОМАНЮК. Предварительно он набирает более трети голосов. Следующим после него с отрывом почти на 10% идет представитель ВО «Батькивщина», председатель Волынского облсовета Анатолий ГРИЦЮК. Действующий мэр Богдан ШИБА от партии "За Украину!" набирает около 10%.

Кроме того, по словам председателя КИУ в области Юрия КРЕСАКА, выдвиженец «Сильной Украины» Петр САГАНЮК, действующий городской председатель, опять победил во Владимире-Волынском. В Нововолынске также победил действующий мэр Виктор САПОЖНИКОВ, которого поддержала «Батькивщина». Аналогичная ситуация и в Горохове. Там, по предварительной информации, выборы выиграл действующий городской председатель Виктор ГОДИК от "Единого центра".

В тоже время в Ковеле с минимальным отрывом лидирует кандидат от ВО «Батькивщина» Олег КИНДЕР. Он опережает действующего мэра Сергея КОШАРУКА, выдвинутого «Совестью Украины», всего на пару десятков голосов. По словам Ю.КРЕСАКА, возможно, такая ситуация будет иметь продолжение в суде для окончательного установления победителя.