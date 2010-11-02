Шевченко ради общества льстил Литвину, а тот не клюнул

Фракции БЮТ и НУ-НС требовали сегодня рассмотреть законопроект во втором чтении о доступе к публичной информации, но к ним не прислушались в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что «все журналисты, все общественные активисты, вся страна ожидают от Верховной Рады очень простой новости, что мы, наконец, рассмотрим и примем в этом зале закон о доступе к публичной информации».

Он напомнил, что когда парламент Украины принимал в первом чтении данный законопроект, то было принято решение, что во втором чтении ВР будет рассматривать его 2 ноября.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, сейчас становится понятно, что сегодня не хотят в парламенте рассматривать данный законопроект, происходит «затягивание времени».

А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что на 19-ом году независимости Украина остается «закрытым государством, в котором чиновник прячется от своих граждан за грифом «не для печати» или «для служебного пользования». Он подчеркнул, что чиновники прячутся от граждан при помощи «охраны, недоступных приемных, бронированных авто с закрытыми окнами и за грифами «не для печати» или «для служебного пользования».

А.ШЕВЧЕНКО добавил, что нужен закон, который «начнет демонтировать ту стену, которая есть между чиновником, политиком и общественностью. Он подчеркнул, что вся ответственность за затягивание рассмотрения законопроекта «лежит на самой многочисленной фракции ВР – на фракции Партии регионов».

А.ШЕВЧЕНКО обратился к Председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, отметив: «Это тот момент, где всё ваше дипломатическое и политическое умение, где все полномочия, которые отведены Регламентом, нужно применить, чтобы законопроект был рассмотрен сегодня».

При этом он отметил, что Комитет по вопросам свободы слова и информации сегодня рассмотрел законопроект со всеми поправками, и он готов для рассмотрения в сессионном зале.

Вместе с тем Председатель ВР В.ЛИТВИН в ответ подчеркнул: «Давайте не будем переводить этот вопрос в политическую плоскость». Он отметил, что не нужно «разговаривать на языке требований».

В.ЛИТВИН отметил, что у него нет официального решения Комитета по данному законопроекту. Он сказал, что не нужно «доказывать, как мы любим представителей СМИ». При этом спикер добавил, что необходимо рассмотреть данный законопроект и принять решение тогда, когда он будет готов для рассмотрения в сессионном зале.