Могилев придумал развлечение для милиции - охота на своих

В Украине на протяжении ноября соответствующие группы аппарата Госавтоинспекции, службы внутренней безопасности, инспекции по личному составу МВД будут документировать все выявленные нарушения Правил дорожного движения, допущенные правоохранителями, в том числе, сотрудниками ГАИ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента ГАИ, сославшись на соответствующее распоряжение руководства МВД Украины.

Начальник Департамента Валерий ЛОЗОВОЙ заверил, что в ходе проверки не будут делаться исключения, даже если нарушитель - коллега высокого ранга.

В частности, ежедневно перед выходом на линию командиры подразделов ГАИ будут проверять у автоинспекторов наличие документов, необходимых для управления служебным, а также собственным автотранспортом. При выявленные наименьших отклонений от установленного порядка виновные будут отстранены от управления и будут приниматься меры дисциплинарного воздействия.

Также нарушителей ПДД будут привлекать к административной ответственности на общих основаниях. А если сотрудник милиции будет задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии, то его ожидает увольнение из органов внутренних дел.