Кандидат в мэры от Батькивщины поздравил победителя-регионала

В Чернигове кандидат от "Батькивщины" Вячеслав ЛЕБИДЬ поздравил с победой на выборах мэра кандидата от Партии регионов, действующего городского председателя Александра СОКОЛОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛЕБИДЬ это сделал во время пресс-конференции в независимом общественном пресс-центре "Черниговский выбор - 2010".

Он пожал руку оппоненту и сказал, что не имеет претензий.

По данным городской ТИК, после обработки результатов голосования на 98 из 121 участка, за А.СОКОЛОВА, которого выдвинула Партия регионов, проголосовали 34,3% избирателей, за В.ЛЕБИДЯ – 15,3%, третьим стал кандидат от "Фронта Змін" Олег ОБУШНЫЙ с результатом 13,8%.