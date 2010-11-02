Черниговский горсовет сформируют представители 7 партий

В состав Черниговского городского совета шестого созыва войдут представители 7 политических партий.

Об этом УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии.

В частности, по предварительным данным, победу на выборах в Черниговский городской совет одержала Партия регионов, набрав 18,1% голосов. ВО "Батькивщина" имеет второй результат, получив поддержку 15,8% избирателей, партия "Общественная солидарность" – 9,2%, "УДАР" – 7,7%, "Фронт Змін" – 7,8%, Коммунистическая партия Украины – 6,6%, "Сильная Украина" – 3,8%.

В мажоритарных округах Чернигова победили в основном партия "Батькивщина" и Партия регионов.

В состав Черниговского городского совета пятого созыва входили представители Партии регионов, БЮТ, "Вече", СПУ, КПУ, "Нашей Украины", Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" и УНП. Самыми многочисленным было представительство БЮТ – 17 депутатов.

Всего Черниговский городской совет насчитывает 50 депутатских мандатов.