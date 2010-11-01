Президентом Бразилии впервые стала женщина

Дилма Руссефф победила на президентских выборах в Бразилии. Об этом со ссылкой на представителя Высшего избирательного суда, отвечающего за выборы в стране, сообщает ВВС .

62-летняя Дилма Руссефф является кандидатом от правящей Партии трудящихся.

За Русефф отдали голоса 55% избирателей, ее соперника от оппозиционной Социал-демократической партии Жозе Серра поддержали 45% голосов.

Дилма Руссефф сменила на посту главы государства своего однопартийца Луиша Инасиу Лула да Силву, который поддержал Руссефф.

Новый президент построила свою предвыборную компанию на обещании продолжить политику предшественника, результатом которой стал бурный экономический рост страны в последние годы.

Сам Лула да Силва, проработавший оба своих президентских срока с рекордными рейтингами популярности, не мог по конституции страны баллотироваться в третий раз подряд.