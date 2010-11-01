ПСПУ: в Донецкой области повсеместно были вбросы и "карусели"

В Донецкой области повсеместно на избирательных участках был зафиксирован незаконный массовый вброс бюллетеней в избирательные урны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель главы Прогрессивной социалистической партии Украины, кандидат в мэры Донецка от ПСПУ Владимир МАРЧЕНКО.

По его словам, в Донецкой области на избирательных участках «вброс идет повсеместно, наблюдателей не допускают к нормальному подсчету голосов, и мы ожидаем массовый вброс, и ожидаем подмену бюллетеней, в том числе и в полном объеме».

В.МАРЧЕНКО отметил, что по всем фактам этих нарушений представители ПСПУ обращались в милицию и фиксировали фальсификации.

«Был вброс бюллетеней, причем работали бандитские группы, которые по команде выводили представителей нашей партии и наших кандидатов из участков, потому что те мешали осуществить нахальный публичный вброс. Это было, например, в городе Дзержинске на нескольких участках», - рассказал партийный лидер. При этом он отметил, что в Дзержинске «избили наших кандидатов в депутаты, порезали шины автомобиля, и группа из шести бандитов обеспечивала вброс при попустительстве комиссий и при бездействии правоохранительных органов».

Аналогичный пример по вбросу бюллетеней В. МАРЧЕНКО привел по городу Донецку.

«В Пролетарском районе Донецка пришла еще братва 10 человек, хорошо подготовленных ребят и, в принципе, террором и запугиванием физической расправы выгнала из участков наших представителей с тем, чтобы обеспечить нужное для Партии регионов голосование», - сказал кандидат.

«Поэтому говорить о демократизме проведенной избирательной кампании, и о честном, свободном волеизъявлении жителей Донецкой области при выборах депутатов в местные советы и городских председателей с нашей точки зрения не приходится», - заключил В.МАРЧЕНКО.

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Представители Прогрессивной социалистической партии Украины зафиксировали также случаи применения технологии «карусель» при голосовании на выборах в местные органы власти, сообщил Владимир МАРЧЕНКО.

«Мы зафиксировали «карусель» при голосовании. Мы сфотографировали микроавтобусы, которые возили людей, - рассказал партийный лидер. - Причем, на автобусе было объявление, что для проведения избирательной кампании комиссия такая-то приглашает принять участие в выборах».

«Дело в том, что бюджетом денег в комиссии не выделяли, следовательно, кто проплачивал эти автобусы – остается под вопросом», - подчеркнул В.МАРЧЕНКО. Он также добавил, что его однопартийцами в Донецкой области были массово зафиксированы противозаконные факты подвоза избирателей к участкам для голосования.

По словам В.МАРЧЕНКО, это лишь некоторые факты, «которые доказывают, что в Донецкой области демократических выборов не было».