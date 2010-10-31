С участков начали выгонять наблюдателей и журналистов

23:52, 31 октября 2010
Политика
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Сообщение из Киевской области

С избирательных участков Полесского района Киевской области массово начали выводить наблюдателей и журналистов, доверенных лиц кандидатов.

Об этом УНИАН сообщил председатель политической партии “Правда”, кандидат в депутаты Киевского облсовета Сергей РЫБАЛКА.

По его словам, наблюдателей и журналистов начали выводить сразу после закрытия участков.

Кандидат не исключает, что это делается с целью сфальсифицировать выборы, “поскольку подавляющее большинство УИК представляет партию власти”.

 

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