По экзит-полу Партии регионов в Харькове побеждает Кернес

По данным экзит-пола, проведенного Партией регионов в Харькове, лидером избирательной гонки за должность Харьковского городского головы является кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты этого экзит-пола сообщил на пресс-конференции сам Г.КЕРНЕС.

Комментируя представленные результаты экзит-пола партии «Единый Центр», где победа отдается кандидату от партии ВО «Батькивщина» Арсену АВАКОВУ, Г.КЕРНЕС отметил, что не знает, «каким способом делалась эта социология».

«Мы также провели свою социологию, свой экзит-пол, согласно которому у АВАКОВА 31,9%, у КЕРНЕСА – 33,4%, у АЛЕКСАНДРОВСКОЙ – 16,2%. Не поддержали ни одного кандидата 10,1% избирателей», - сказал Г.КЕРНЕС.

Он подчеркнул, что более 30% избирателей отказались принять участие в экзит-поле, поэтому статистическая погрешность может быть значительной. «При этом более 30% не ответили, за кого они проголосовали. Соответственно, нельзя говорить о статистической погрешности», - отметил Г.КЕРНЕС.

Он отметил, что уверен в своей победе, и к завтрашнему дню будут известны окончательные результаты выборов мэра Харькова. «Для меня результат экзит-пола - это как барометр, но не как окончательный результат. Согласно моим предположениям, разница между нами будет составлять более 7%», - сказал кандидат.

Г.КЕРНЕС не отбросил возможности проблем при подсчете голосов. «Если во время подсчета будут возникать многие вопросы, то эти вопросы будут в установленном порядке решаться», - сказал он. При этом Г.КЕРНЕС отметил, что выборы прошли в рамках законодательства, и ни один международный наблюдатель не заявил о значительных нарушениях, которые бы повлияли на результат выборов.