В Одессе за Гурвица проголосовали 47,4%, за Костусева - 36,3%

По итогам опроса избирателей, проведенного при выходе из 70 избирательных участков Одессы, лидером избирательной гонки стал кандидат в мэры Эдуард ГУРВИЦ, за которого отдали свои голоса 47,4% респондентов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экзит-пола объявила, выступая сегодня в 22.00 в прямом эфире телекомпании «Новая Одесса», руководитель исследовательских проектов Центра политических технологий (Российская Федерация) Гульнара АНДРОСОВА.

По ее словам, за главного оппонента Э.ГУРВИЦА - кандидата в мэры Алексея КОСТУСЕВА - проголосовали 36,3% респондентов.

Никто из остальных кандидатов на должность Одесского городского председателя, по данным экзит-полла, не набирает более 2% голосов.

Почти 10% избирателей заявили, что проголосовали против всех кандидатов в мэры.

Руководитель проекта добавила, что всего было опрошено более 67 тыс. человек. Около трети из них отказались отвечать, за кого они проголосовали на местных выборах. Но почти 46 тыс. одесситов дали содержательные ответы.

С учетом значительного числа избирателей, отказавшихся раскрыть тайну голосования, погрешность результатов опроса составляет от 2,5 до 4 процентов.