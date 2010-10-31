Экзит-пол: мэром Харькова избран Аваков

Мэром Харькова избран Арсен АВАКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии “Единый Центр”, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

За него проголосовали 34,7% избирателей.

На втором месте - Геннадий КЕРНЕС, за него проголосовали 30,9% избирателей.