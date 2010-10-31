Замглавы ЦИК: выборы порой больше похожи на имитацию

В некоторых регионах Украины власти очень активно вмешивались в избирательный процесс, в частности, с целью помешать гражданам реализовать избирательное право.

Об этом в эфире "5-го канала" заявила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

"Собственно, очень много вопросов к этим местным выборам, которые кое-где очень сложно назвать выборами - больше это похоже на имитацию. Очень в большой мере это относится и к тем событиям, которые происходят сегодня в городе Львове, во Львовской области, в Киевской области, в остальных регионах, где власти очень активно вмешивались в избирательный процесс, в частности, с целью помешать как реализации активных избирательных прав, так и пассивных избирательных прав”, - отметила она.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что избиратели не могли достояться в очередях и принять участие в голосовании из-за того, что “в минимальном составе сформированы участковые избирательные комиссии - в том же городе Львове и, заканчивая такими грубыми нарушениями, как злоупотребление полномочиями территориальных избирательных комиссий, чтобы, с одной стороны, не допустить к регистрации кандидатов, чтобы снять их с регистрации, или обеспечить подмену одних партийных организаций и обеспечить регистрацию так называемых "фальшивых списков". Собственно говоря, все такие действия, которые активно были вмонтированы в территориальные избирательные комиссии, приводят к тому, что выборы, по крайней мере в обществе, поставлены под сомнение", - сказала заместитель председателя ЦИК.