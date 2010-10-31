Тимошенко: Кучма рядом с Януковичем выглядит просто как голубь мира

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что деятельность команды Виктора ЯНУКОВИЧА приводит к уничтожению демократии в Украине, и главным фактом, который подтверждает это, является кампания по выборам в органы местного самоуправления. Об этом она заявила в интервью изданию "Spiegel online", сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Как в Центральной избирательной комиссии, так и комиссиях в отдельных избирательных округах власть имеет абсолютное большинство. Кроме того, был принят закон, согласно которому решения в комиссиях могут приниматься даже тогда, когда из 18 членов будут присутствовать лишь трое. Мы уже имеем опыт таких комиссий в составе трех, которые называются "тройки": в сталинские времена такие тройки принимали быстрые решения о расстреле, заключении или депортации политических противников режима. По закону, эти тройки имеют право также выгонять наблюдателей с избирательных участков. Такого не было даже во времена Президента КУЧМЫ. Сегодня диктатор КУЧМА рядом с "демократом" ЯНУКОВИЧЕМ выглядит просто как голубь мира", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что общество видит все махинации действующей команды власти. "59% населения убеждены, что выборы будут сфальсифицированы. Сегодня уничтожается последнее из достижений революции, которое еще у нас осталось: честные выборы", - констатировала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что власть использует против нее лично и против партии "Батькивщина" "специальную идеологически-пропагандистскую кампанию".

"О завершении "эры Тимошенко" мечтают мои противники, чтобы поддержка меня народом и наша политическая сила просто исчезли. Но это – лишь мечты, которые никогда не станут реальностью. На президентских выборах в феврале мы получили почти такое же количество голосов, сколько и ЯНУКОВИЧ", - констатировала лидер «Батькивщины».