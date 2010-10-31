В Кременчуге в депутаты баллотируется «115-летний кандидат»

В Кременчуге Полтавской области в депутаты горсовета на избирательном участке №36 из-за технической ошибки баллотируется 115-летний кандидат.

Как передает корреспондент УНИАН, в бюллетенях по выборам депутатов в горсовет по мажоритарному избирательному округу №12 значится кандидат Сергей ВОВК, год рождения которого указан как 1905.

На самом деле год рождения С.ВОВКА – 1962-й. Об этом сообщает информационный плакат, размещенный на этом же избирательном участке, и такие данные были поданы кандидатом в териизбирком.

«Члены комиссии обратили внимание на ошибку в бюллетенях, и мы сообщали о ней в теризбирком, но перепечатывать бюллетени никто не стал, их раздали для голосования», - сказал председатель комиссии участка №36.